Pandemia koronawirusa nie odpuszcza. W województwie łódzkim wykryto duże ognisko zakażeń. Chodzi o znajdujący się w Działoszynie zakład produkujący lody i mrożonki. Pracodawca poddał testom genetycznym całą zmianę pracowników – informuje radio RMF FM.

Wszystko zaczęło się w poniedziałek od potwierdzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników. Pracodawca chciał uniknąć wysyłania całej zmiany na kwarantannę, więc zlecił badania dla wszystkich potencjalnie zakażonych. Okazało się, że z blisko 100-osobowej grupy, aż 56 pracowników miało testy pozytywne.

Doniesienia rozgłośni potwierdza cytowany przez nią wicestarosta pajęczański. „Okazało się, że testy z jednej zmiany wskazały 56 potwierdzonych wyników dodatnich” – mówi Paweł Sikora, wicestarosta pajęczański.

W powiecie powstał sztab kryzysowy, który zarządził zamknięcie wszystkich przedszkoli, szkół i urzędów. Starostowo wystąpiło tez z prośbą do wojewody, o jak najszybsze uruchomienie mobilnego punktu do pobierania wymazów do testów na koronawirusa.

W zakładach pracuje ok 600 osób.

