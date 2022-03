Wojska rosyjskie miały zostać otoczone przez siły ukraińskie w trzech miejscowościach nieopodal Kijowa. Takie informacje podało ukraińskie dowództwo.

Informacje na ten temat pojawiły się dziś w mediach społecznościowych. Podał je m.in. Sergej Sumlenny na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter. – Według niepotwierdzonych, ale realistycznie wyglądających doniesień, wojska rosyjskie zostały otoczone w rejonie Bucza, Irpin i Hostomel pod Kijowem, odcięte od zaopatrzenia. Jeśli to prawda, to największa dotychczasowa klęska armii rosyjskiej, a Ukraina musi zacząć się martwić o zbyt wielu jeńców wojennych – pisał.

According to unconfirmed but realistic looking reports, Russian troops have got surrounded in Bucha, Irpin and Hostomel area near Kyiv, cut from supplies. If true – the biggest defeat of a Russian army until now, and Ukraine needs to start worrying about too many POWs. pic.twitter.com/8t10oZIk7d