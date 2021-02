Od soboty zniesione wcześniej obostrzenia mają powrócić w województwie warmińsko-mazurskim. Wiele wskazuje na to, że nie będzie ono ostatnie. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował podczas briefingu prasowego o kolejnych zagrożonych regionach.

Zamknięcie szkół dla wszystkich uczniów, obiektów sportowych, instytucji kultury czy hoteli – to tylko część obostrzeń, która od soboty wraca do województwa warmińsko-mazurskiego. To właśnie tam odsetek zakażeń jest na tyle duży, że rząd zdecydował się na przywrócenie ograniczeń. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce może to nie być jedyna „czarna” strefa.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował podczas briefingu prasowego, że za województwem warmińsko-mazurskim podążają w ostatnim czasie województwa pomorskie oraz lubuskie. Jeżeli liczba zakażeń w dalszym ciągu będzie tam rosła w takim tempie, wkrótce możemy się spodziewać, że obostrzenia wrócą również tam.

Jednocześnie warto pamiętać, że od soboty na terenie całego kraju obowiązywać będzie nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką. Zakazane zostaje zasłanianie ich jedynie przyłbicą, chustą czy szalikiem.

Źr.: Radio ZET