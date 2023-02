W nocy w Grójcu dwie karetki stanęły w płomieniach. Na miejscu szybko pojawili się strażacy, którzy opanowali sytuację i ugasili ogień, ale jeden z pojazdów spłonął doszczętnie. Drugi doznał poważnych uszkodzeń. Świadkowie mówią, że słyszeli wybuchy i widzieli uciekające osoby.

Straż pożarna poinformowała, że w czwartek 49 minut po północy wpłynęło zgłoszenie, że płoną dwie karetki. Na miejscu szybko pojawiły się trzy zastępy strażaków – dwa z zawodowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i jeden z OSP w Grójcu. Ratownikom nie udało się jednak ugasić pojazdu, który spłonął doszczętnie.

„Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu na palące się pojazdy oraz jeden prąd w obronie na samochody, które stały zaparkowane w odległości 3 metry od ambulansów” – podała komenda PSP w Grójcu, cytowana przez Polsat News.

🔥W dniu 23.02.2023r. o godz. 00:49 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Grójcu wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu – karetki pogotowia zaparkowanego w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej.



📋Na miejscu:

🚒🚒 JRG Grójec,

🚒 Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu

🚔 Policja pic.twitter.com/Sen6I96sOs — Komenda Powiatowa PSP w Grójcu (@grojec998) February 23, 2023

Drugi pojazd udało się uratować, choć również on doznał uszkodzeń. „Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów straży zastano pożar dwóch samochodów dostawczych – prywatne karetki pogotowia przeznaczone do transportu sanitarnego osób. Fiat Doblo objęty był pożarem w całości. Drugi pojazd Volkswagen Crafter objęty był pożarem w przedziale medycznym karetki” – poinformowała straż. Strażacy uznali wstępnie, że doszło do podaplenia. Straty oszacowano na ok 250 tys. zł.

„Karetki należały do prywatnej firmy przewozowej. Straty są wyceniane na ponad 200 tys. zł „- powiedziała Polsatnews.pl nadkom. Agnieszka Wójcik, oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

„Policjanci pracują nad tą sprawą, ale nie mogę powiedzieć, czy to było podpalenie czy była inna przyczyna, bo na dzień dzisiejszy zaplanowano ekspertyzę z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa” – dodała rzeczniczka.

W nocy w Grójcu wybuchły dwie karetki. Film dostaliśmy od czytelnika @wirtualnapolska pic.twitter.com/BEzpTQNqid — Mateusz (@mateusz_dolak) February 23, 2023

