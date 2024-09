Makabryczne sceny w jednym z mieszkań przy ulicy Próżnej w Warszawie. Znaleziono tam dwie osoby w stanie ciężkim z ranami kłutymi. Co gorsza, świadkami tragicznych scen stała się piątka dzieci przebywających w mieszkaniu.

O sprawie informuje radio RMF FM. Z ustaleń jego reporterów wynika, że rano kobieta wyszła do sklepu po alkohol. Po pewnym czasie wróciła do mieszkania pijana. Wówczas doszło do awantury z jej mężem, który w tym czasie przebywał w domu.

Kłótnia przerodziła się w bijatykę z użyciem noża. Oboje doznali poważnych obrażeń i z ranami kłutymi trafili do szpitala. Wstrząsające sceny rozgrywały się na oczach piątki dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Im na szczęście nic się nie stało.

„Policjanci interweniowali przed godziną 6 w jednym z mieszkań przy ulicy Próżnej. Na miejscu zastali dwie osoby dorosłe, które potrzebowały pomocy medycznej. Zostały one przewiezione do szpitala” – powiedział RMF MAXX Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Sprawę wyjaśniają policjanci.

Źr. RMF FM