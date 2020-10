Proboszczowie z dwóch parafii na terenie województwa opolskiego są zakażeni koronawirusem. Sanepid apeluje do wiernych, którzy uczestniczyli w nabożeństwach w ostatnich dniach, by monitorowali swój stan zdrowia.

Dwóch księży proboszczów z województwa opolskiego jest zakażonych koronawirusem. Chodzi o parafie pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sidzinie oraz Giełczycach, a także parafię pw. Narodzenia NMP we Włodarach oraz Rynarcicach.

Nyski sanepid apeluje o uważne obserwowanie swojego stanu zdrowia do wszystkich, którzy od 21 do 30 września miały bliski kontakt z proboszczem Parafii pw. Narodzenia NMP we Włodarach oraz Rynarcicach. Sanepid apeluje o to samo do osób, które między 23 września a 2 października uczestniczyły we mszach świętych w Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sidzinie oraz Giełczycach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie apeluje, by zwracać uwagę na konkretne objawy. „W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych, w szczególności, takich jak gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku należy skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej” – czytamy.

