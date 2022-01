Artur Dziambor przyznał, że zaszczepił się przeciwko Covid-19. Polityk Konfederacji ujawnił, dlaczego zdecydował się na ten krok.

Konfederacja to ugrupowanie, które mocno kwestionuje politykę polskiego rządu ws. pandemii koronawirusa. Politycy tej formacji sceptycznie wyrażają się m.in. na temat szczepień czy obostrzeń wprowadzanych przez polskie władze, które starają się w ten sposób zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

Okazuje się jednak, że niektórzy przedstawiciele tej formacji politycznej zdecydowali się przyjąć szczepionkę przeciwko Covid-19. Mowa np. o Arturze Dziamborze, który ujawnił to podczas rozmowy przeprowadzonej na antenie Radia Plus. Zdradził również dlaczego zdecydował się na taki krok.

„Ja się zaszczepiłem dlatego, że przechodziłem COVID-19 bardzo ciężko i nie chciałem wrócić do szpitala. To była moja pierwsza wizyta w szpitalu w życiu, w takim stanie, w jakim mnie tam przyniesiono. Poza tym jestem astmatykiem i do tego jeszcze otyłym. Ciężko być na tyle głupim, żeby się nie zabezpieczać na wszelkie możliwe sposoby. Tak, jak faszeruję się regularnie wszystkimi możliwymi witaminami” – powiedział Dziambor.

„Celowo nie rozmawialiśmy o tym, celowo nie wywoływaliśmy dyskusji, żeby nie brać udziału w kampanii „Szczepimy się”. My przyjęliśmy zasadę, że nie mówimy o tym, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie, ponieważ uważaliśmy, że dotychczas nigdy nie rozmawiano o tym, na jakie schorzenia cierpimy ” – stwierdził polityk Konfederacji.

źródło: Radio Plus