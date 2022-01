Burmistrz wielkopolskiego Czempinia zaapelował do rodziców, by z uwagi na zagrożenie SARS-CoV-2 nie wysyłali dzieci do szkół w ostatnim tygodniu zajęć przed feriami. Od poniedziałku w gminnych placówkach nauka ma być prowadzona w trybie zdalnym i stacjonarnym.

W poniedziałek, po przerwie świątecznej i kilkudniowym okresie zajęć zdalnych, uczniowie w całym kraju wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach. 17 stycznia w Wielkopolsce i czterech innych województwach rozpoczną się dwutygodniowe ferie zimowe.

W apelu opublikowanym na stronie internetowej gminy Czempiń burmistrz Konrad Malicki zaznaczył, że na jego polecenie w szkołach podstawowych w Czempiniu i Głuchowie od poniedziałku do piątku 14 stycznia zajęcia dydaktyczne będą prowadzone równolegle w formie stacjonarnej i zdalnej.

„Apeluję zatem do Państwa, rodziców naszych uczniów, o rozważenie możliwości pozostawienia dzieci w domach w okresie od dnia 10 do 14 stycznia 2022 roku i skorzystanie z nauczania on-line” – napisał burmistrz.

Samorządowiec zaznaczył, że z niepokojem obserwuje sytuację epidemiologiczną w kraju. Podkreślił, że w szkołach, pomimo stosowanych reżimów sanitarnych, niejednokrotnie dochodzi do zakażeń SARS-CoV-2. „Przed przerwą świąteczną obserwowaliśmy liczne przypadki choroby wśród uczniów i nauczycieli, a co za tym idzie nakładanej kwarantanny na całe klasy, a nawet na wiele klas jednocześnie” – napisał Malicki.

„Wszystko to utwierdza mnie w przekonaniu, że powrót wszystkich dzieci do nauki stacjonarnej na jeden tylko tydzień przed feriami – rozpoczynają się w Wielkopolsce już 15 stycznia – nie ma racjonalnego uzasadnienia, gdyż może przyczynić się do zwiększenia liczby zakażeń i utrudnić dzieciom spokojne spędzenie ferii” – ocenił burmistrz.

Samorządowiec wyjaśnił, że bez zgody władz krajowych nie można wydłużyć okresu zdalnej nauki. „Dzieci powinny mieć jednak możliwość pozostania przez najbliższych klika dni w domach bez obawy o powstanie szkolnych zaległości. Dzięki temu również możliwa będzie ochrona ich zdrowia i życia przed chorobą w trakcie ferii, które powinny by dla nich czasem odpoczynku, zabawy i wyjazdów w reżimie, na który obecnie pozwalają obostrzenia sanitarne” – napisał Malicki.

Dodał, że o szczegółach prowadzonej w dwóch szkołach nauki w trybie zdalnym i stacjonarnym rodzice zostaną poinformowani za pośrednictwem dzienników elektronicznych.

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby w Wielkopolsce potwierdzono 912 nowych zakażeń SARS-CoV-2. W regionie nie odnotowano zgonów spowodowanych COVID-19 lub współistnieniem tej choroby z innymi schorzeniami.(PAP)

Autor: Szymon Kiepel

Sprawdzone informacje na temat pandemii koronawirusa na terenie Polski dostępne na oficjalnej stronie rządowej: gov.pl