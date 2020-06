Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od września dzieci wrócą do szkół a od października studenci na uczelnie. Na antenie Radia Łódź szef rządu zapowiedział, że jest to pewna decyzja.

Już od jakiegoś czasu wiadomo było, że w tym roku szkolnym i akademickim uczniowie i studenci nie wrócą już do szkół i na uczenie. Od dawna pojawiały się spekulacje, że sytuacja utrzyma się po wakacjach. Nawet minister edukacji sugerował, że nie jest wykluczone, iż od września w dalszym ciągu odbywała się będzie edukacja zdalna.

Teraz jednoznacznie zaprzeczył temu Mateusz Morawiecki. Premier był gościem „Rozmowy Dnia” Radia Łódź i TVP3 Łódź. Podczas wywiadu zapowiedział, że Polsce nie grozi ponowne zamknięcie gospodarki z powodu koronawirusa. Szef rządu wyznał, że mamy teraz dużo więcej doświadczeń, by się chronić, nawet jeśli koronawirus wróci jesienią. „Będą obostrzenia, zachęcam do dystansowania się, do dezynfekcji i mycia częstszego rąk i do noszenia maseczek” – zaapelował.

Mateusz Morawiecki jednoznacznie stwierdził, że od nowego roku szkolnego i akademickiego uczniowie i studenci wrócą do szkół i na uczelnie. „Chcę podkreślić, że od początku września dzieci i młodzież wracają do szkoły. Na początku października studenci wracają na uczelnie. To jest pewna decyzja” – mówił.

Źr.: Radio Łódź