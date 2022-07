Nie róbcie sobie, i nam, męskim mężczyznom, tej krzywdy… – apeluje Piotr Cywiński. Dziennikarz publicznie zaprotestował przeciwko tatuażom na ciałach kobiet. Jego wpis wywołał masową reakcję w sieci. Zareagowała m.in. Agnieszka Gozdyra z Polsat News.

Zaczęło się od felietonu radiowego pt. „Dupne poroże”. Jego autor, Piotr Cywiński, postanowił ogłosić publikację w mediach społecznościowych. Chyba nie przypuszczał, że wywoła medialną burzę.

Wszystko przez tezę felietonu. Dziennikarz tłumaczył bowiem istotę tatuaży. Sugerował, iż nie jest to ozdoba godna pochwały, posługując się przykładami kobiet. Rozgłos dał mu zwłaszcza apel, z którym zwrócił się do kobiet, by nie zakrywały naturalnego piękna tatuażami.

Proszę, a nawet błagam płeć piękną, bo faceci mnie akurat nie interesują: dziewczyny, jesteście śliczne z natury, nie róbcie sobie, i nam, męskim mężczyznom, tej krzywdy… Mój najnowszy felieton radiowy, pt. Dupne poroże”, do odsłuchania: https://t.co/NgFkm8jvfM pic.twitter.com/femIzYc6Fp — Piotr Cywiński (@Piotr__Cywinski) July 16, 2022

Pod jego wpisem zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów zwracało uwagę, że każdy człowiek powinien sam decydować, czy chce dodatkowo ozdabiać swoją skórę. Niektórzy przekonywali, że są tatuaże, które w ciekawy sposób podkreślają piękno danej osoby.

Dyskusję zauważyła Agnieszka Gozdyra. Dziennikarka Polsat News postawiła na sarkazm. „Dziewczęta oraz panie, nie róbcie sobie tatuaży, bo jeszcze nie spodobacie się takim panom” – napisała.

Dziewczęta oraz panie, nie róbcie sobie tatuaży, bo jeszcze nie spodobacie się takim panom ⬇️ https://t.co/auEXo1v1Xh — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) July 16, 2022

Męscy mężczyźni niech idą polować na mamuty i dadzą nam spokój. https://t.co/I7JdBuIfxq — Anna Czytowska (@AnnaCzytowska) July 16, 2022