Marcin Makowski, dziennikarz serwisu Wirtualna Polska, postanowił poinformować swoich czytelników o przejażdżce komunikacją miejską w Krakowie. Jak się okazuje, żurnalista przeżył zaskoczenie zanim wsiadł do pojazdu.

Komunikacja miejska to dla samorządów coraz ważniejszy sektor działalności publicznej. Wiele z nich wprowadza rozmaite ulgi lub wrecz decyduje się na całkowite zniesienie płatności za przejazdy, jak np. Chełm na Lubelszczyźnie. Wszystko po to, by zachęcać mieszkańców do podróżowania komunikacją, zamiast własnymi pojazdami, co z kolei pozwoli na ograniczenie emisji spalin.

Ostatnio głos w tej sprawie zabrał Marcin Makowski, dziennikarz Wirtualnej Polski i Krakowianim, który postanowił przejechać się środkiem komunikacji miejskiej w swoim mieście. Jak się okazuje przeżył spore zaskoczenie jeszcze zanim skorzystał z usługi.

Makowski opublikował bowiem wpis na Twitterze, w którym przyznał, że bardzo zaskoczyła go cena biletu za przejazd. Był zdziwiony tym bardziej, że Kraków jest miastem o jednym z najwyższych poziomów smogu w całej Polsce, w związku z czym władzom powinna zależeć na tym, by jak największa liczba mieszkańców podróżowała komunikacją miejską.

Ile kosztuje bilet komunikacji miejskiej w Krakowie? Dziennikarz zdumiony

Już we wstępie swojego wpisu Makowski wyraża zdziwienie, iż 20-minutowy bilet komunikacji miejskiej w Krakowie kosztuje cztery złote. „Bilet komunikacji miejskiej w Krakowie na 20 minut kosztuje już 4 zł” – pisze dziennikarz.

Dalej uderza natomiast w miejskie władze. Twierdzi bowiem, że taka cena odstrasza potencjalnych użytkowników komunikacji miejskiej, którzy zamiast wsiąść do autobusu czy tramwaju wolą… zamówić przejazd Uberem.

„Nie ma to jak władze miejskie ograniczające ruch w centrum, tnące pasy ruchu i wzywające go ograniczania smogu, które jednocześnie dają ceny takie, że czasami bardziej opłaca się zamówić Ubera” – dodaje.

„Jest to w sumie ewenement, że bilety komunikacji miejskiej w Krakowie są droższe od biletów w stolicy” – skomentował jego wpis Daniel Liszkiewicz, pracownik TVP Info.