Jarosław Gowin został odwołany z rządu. Co to oznacza w praktyce? Czy to koniec koalicji? Głos w tej sprawie zabrał dziennikarz serwisu Onet.pl Kamil Dziubka. Ma złe wieści dla opozycji.

Jarosław Gowin zdymisjonowany. Rzecznik rządu Piotr Muller poinformował oficjalnie, że premier Mateusz Morawiecki podpisał dymisję wicepremiera i przesłał do prezydenta Andrzeja Dudy. Przedstawionym przez rzecznika powodem dymisji jest różnica zdań w sprawie Polskiego Ładu.

We wtorek wieczorem Muller poinformował, że zapadła ostateczna decyzja. „Premier Mateusz Morawiecki we wtorek podpisał i skierował do prezydenta dymisję wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina” – powiedział rzecznik rządu.

Informowała o tym również Poseł do Parlamentu Europejskiego, czołowa polityk PiS Beata Mazurek.

Premier @MorawieckiM zwrócił się do Prezydenta A. Dudy o odwołanie z funkcji Wicepremiera polskiego rządu i Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii Jarosława Gowina. — Beata Mazurek (@beatamk) August 10, 2021

Dziennikarz Kamil Dziubka mówi, co oznacza dymisja Gowina

Dymisja Jarosława Gowina wywołała ogromne poruszenie na opozycji. Niektórzy sugerują, że to koniec rządu i szansa na to, by odebrać władzę Zjednoczonej Prawicy. Głos w tej sprawie zabrał również dziennikarz serwisu Onet.pl, Kamil Dziubka.

Dziennikarz studzi emocje opozycji. Jego zdaniem dymisja Jarosława Gowina oznacza, że PiS jest zabezpieczony pod względem większości w Sejmie. Wiele wskazuje więc na to, że część posłów Porozumienie mogła zostać przekonana, by pozostać wśród rządzącej większości. „Jeśli PiS wywala Gowina, to znaczy, że ma „wyjętych” tylu gowinowców, ilu potrzebuje” – napisał Kamil Dziubka.