Trwa rosyjska ofensywa w Donbasie. Nie wszyscy jednak postrzegają ją jako zagrożenie. Polski dziennikarz Michał Majewski uważa, że to, co dzieje się na wschodniej Ukrainie pogrąży Rosję i Putina.

Rosjanie ruszyli do nowej ofensywy w Donbasie. Tamtejsi wojskowi wprost przyznają, że celem prowadzonych działań operacyjnych jest oderwanie wschodniej części Ukrainy, wybicie korytarza lądowego na Krym, a nawet do Naddniestrza. Tę ostatnią sugestię niektórzy postrzegają jako żywotne zagrożenie dla Mołdawii, która graniczy z separatystycznym regionem.

Jeżeli Rosja zdoła zająć całe południe Ukrainy, w tym Odessę, wówczas kolejnym celem Putina będzie Mołdawia. https://t.co/h6LofC5xCr — Adam Eberhardt (@adam_eberhardt) April 23, 2022

Okazuje się jednak, że nie wszyscy uważają, iż Rosję stać na dalsze „wojowanie” w regionie. W sieci dostępnych jest sporo analiz, z których wynika, że ofensywa w Donbasie wcale nie idzie po myśli Putina i jego podwładnych. Dziennikarz Michał Majewski uważa nawet, że to, co dzieje się na naszych oczach może doprowadzić do upadku Rosji.

– Figę mają Rosjanie, a nie nową ofensywę. Amerykanie są zdeterminowani, by ich rzucić na kolana. To widać po sprzęcie, który idzie za Dniepr. Rosja się zapadnie – napisał dziennikarz, który w przeszłości pracował m.in. we „Wprost”. Majewski dodaje również, że cała sytuacja stwarza obecnie ogromną szansę dla Polski. – Będziemy mieli niepowtarzalne okienko, by jako Polska zagrać ligę wyżej i oddziaływać na region. Dzięki, panie Putin – pisze.

Figę mają Rosjanie, a nie nową ofensywę. Amerykanie są zdeterminowani, by ich rzucić na kolana. To widać po sprzęcie, który idzie za Dniepr. Rosja się zapadnie. Będziemy mieli niepowtarzalne okienko, by jako Polska zagrać ligę wyżej i oddziaływać na region. Dzięki, panie Putin. — Michał Majewski (@MajewskiMichal) April 23, 2022

– Co rozumiesz przez „zapadnięcie”? – zapytał Majewskiego jego imiennik, Pol. – Będzie skupiona na wewnętrznych kłopotach – społecznych, utrzymaniu spoistości terytorialnej, bez zdolności do tworzenia nowoczesnej broni – odparł dziennikarz.