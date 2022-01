Grzegorz Jankowski, dziennikarz telewizji Polsat News, podczas jednego ze swoich programów zapytał czy nie powinniśmy znieść części obostrzeń covidowych. W tym momencie na jego słowa w zabawny sposób zareagował polityk Konfederacji Sławomir Mentzen.

Grzegorz Jankowski od wielu miesięcy miał bardzo stanowczą opinię w kwestii obostrzeń covidowych. Twierdził, że są one konieczne po to, by zadbać o bezpieczeństwo Polaków i uchronić służbę zdrowia przed paraliżem wywołanym dużą liczbą zakażeń.

W jednym z ostatnich programów Jankowski przedstawił jednak nieco odmienną opinię. Chodzi o wariant Omikron. Dziennikarz przyznał, że rozumiał poprzednie obostrzenia dotyczące innych wariantów koronawirusa, jednak w tym przypadku jest inaczej.

„Do tej pory była Delta wariant, bardzo groźny, wszystkie obostrzenia rozumiałem. Do tej pory były inne warianty, bardzo groźne – wszystkie obostrzenia rozumiałem. A teraz, jak to się już rozlało po kraju, jak słyszymy, że Omikron jest o wiele mniej zjadliwy. Mam wielu znajomych, którzy chorują w tej chwili, prawdopodobnie na Omikrona i mówią, że to jest katar i bóle mięśni, to może powoli trzeba by było te obostrzenia znosić” – oświadczył Grzegorz Jankowski w programie Polsat News.

Słowa dziennikarza najwidoczniej mocno zaskoczyły jednego z gości programu, czyli Sławomira Mentzena reprezentującego Konfederację. Świadczy o tym reakcja polityka, który słysząc słowa Jankowskiego zrobił zabawną minę.