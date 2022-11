Temat spożywania alkoholu przez młode kobiety skupił na sobie uwagę mediów w Polsce. To pokłosie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Szef portalu tvp.info Samuel Pereira ma wielkie pretensje do stacji TVN, o to, w jaki sposób przedstawia problem… Pokazał nawet zestawienie dwóch materiałów…

– Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie – ogłosił Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zasugerował, że spożycie alkoholu wśród kobiet może mieć wpływ na problemy demograficzne w Polsce.

Wypowiedź prezesa obozu rządzącego wywołała szeroką dyskusję w mediach. Wielu celebrytów, aktorów i dziennikarzy krytykowało argumentację Kaczyńskiego. Ostre wypowiedzi gwiazd pojawiły się w relacjach stacji TVN24.

Wiele osób broni jednak prezesa PiS. Samuel Pereira postanowił przypomnieć materiał sprzed wielu miesięcy, który wyemitowała konkurencyjna stacja. Jego tematem był wpływ alkoholu na kobiety, a wnioski nie były zbyt optymistyczne.

– Statystyki są bezlitosne. Alkoholu nadużywa lub już jest uzależnionych aż półtora miliona Polek – mówi prezenterka w materiale TVN24 z listopada ubiegłego roku. – Jest dla nas bardziej toksyczny niż dla mężczyzn. A picie go wyrządza większe szkody w naszych organizmach – mówi Natalia Kukulska w spocie kampanii społecznej „Spełnione Toasty”.

– W ośrodkach leczenia uzależnień już co piąta osoba to kobieta. Oddziały toksykologiczne też zaczynają się feminizować – mówi prezenterka stacji.

Pereira udostępnił filmik zestawiający materiał z niedawnymi wypowiedziami, które padają na temat alkoholu w życiu kobiet na antenie TVN24 w ostatnim czasie.

