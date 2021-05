W poniedziałek obchodziliśmy setną rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Z tej okazji prezydent Andrzej Duda zamieścił na Twitterze okolicznościowy wpis. „Dziś 100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego – rezurekcji zwycięskiej, które dzięki odwadze, determinacji i bohaterstwu Polaków mieszkających na Śląsku, przyniosła odradzającej się Rzeczpospolitej niezwykle ważną, bo silną przemysłowo część Górnego Śląska. Tobie Polsko” – napisał.

Błąd został błyskawicznie wytknięty przez internautów. Niedługo później prezydent sam wytłumaczył się z wpadki. „Oczywiście, macie rację: III Powstanie Śląskie to była insurekcja, która doprowadziła do „rezurekcji” Górnego Śląska dla Rzeczypospolitej (dla dociekliwych: resurrectio – zmartwychwstanie). I dzisiaj właśnie jest 100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. Chwała Bohaterom!” – napisał.

Wśród osób, które bardzo szybko skrytykowały prezydenta za wpis był Marek Twaróg. Dziennikarz i były redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego” odniósł się do tweeta głowy państwa. „Nie zna polskiego, to wytłumaczy, co dziś na moim śląsku” – napisał.

Dziennikarzowi postanowiła odpowiedzieć Magdalena Ogórek, która zaapelowała, by Marek Twaróg uszanował tak ważny dzień. „Na jakim Twoim? Zamroczyło Was w tym D. Zach do końca? Masz wyłączność na Śląsk? Plujesz od lat jadem na rząd, to sobie pluj, ale nie udawaj nagle niezależnego dziennikarza. A Śląsk jest tak Twój jak i mój. Uszanuj rocznicę!” – odpowiedziała.

Na jakim Twoim? Zamroczyło Was w tym D. Zach do końca? Masz wyłączność na Śląsk? Plujesz od lat jadem na rząd, to sobie pluj, ale nie udawaj nagle niezależnego dziennikarza. A Śląsk jest tak Twój jak i mój. Uszanuj rocznicę! — Magda Ogórek (@ogorekmagda) May 2, 2021

Czytaj także: „Wstydź się, Polsko”. Jachira zakłóciła polsko-litewskie uroczystości w Sejmie

Źr.: Twitter