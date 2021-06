Dziennikarze serwisu WhoScored.com postanowili, przed meczem Hiszpanii z Polską, stworzyć jedenastkę złożoną z graczy obu zespołów. Wśród wytypowanych zawodników jest zaledwie trzech naszych rodaków.

Już dziś mecz Hiszpanii z Polską. Przed spotkaniem dziennikarze analizują starcie na rozmaite sposoby. O ciekawą analizę pokusili się przedstawiciele serwisu WhoScored.com, którzy… zestawili w jednym zespole zawodników obu drużyn. Stworzyli drużynę, w której grać mieliby piłkarze zarówno reprezentacji Hiszpanii, jak i Polski.

W tym niecodziennym zespole znalazło się miejsce dla zaledwie trzech Polaków. Resztę składu tworzą rzecz jasna Hiszpania i nie jest to w zasadzie żadne zaskoczenie. To podopieczni Luisa Enrique są bowiem faworytami dzisiejszego spotkania.

W drużynie złożonej przez dziennikarzy serwisu WhoScored.com znaleźli się, ze strony reprezentacji Hiszpanii, m.in. Cesar Azpilicueta, Jordi Alba, Marcos Llorente, Rodri czy Gerard Moreno.

WhoScored.com stworzyło zespół z hiszpańskich i polskich piłkarzy. Naszych jest tylko trzech

Skoro aż ośmiu zawodników to gracze reprezentacji Hiszpanii, kto tworzy więc polską ekipę? Co ciekawe, jest to golkiper. Mowa o Wojciechu Szczęsnym, które wytypowali dziennikarze serwisu WhoScored.com. To dość osobliwa nominacja zważając na fakt, iż na Szczęsnego wylała się fala krytyki po meczu ze Słowakami.

Kolejny piłkarz nominowany do ponadnarodowej drużyny to Piotr Zieliński. Zawodnik SSC Napoli znajduje się w dobre dyspozycji, o czym świadczy również mecz ze Słowacją. „Zielu” był jedną z wyróżniających się postaci w naszym słabo dysponowanym tego dnia zespole.

Ostatni z naszych zawodników to – i tutaj żadnego zaskoczenia nie będzie – Robert Lewandowski. „Lewy” to klasa sama w sobie, chociaż po spotkaniu ze Słowacją wielu z polskich kibiców krytykowało go nie tylko za słaby występ, ale i za zachowanie wobec kolegów z zespołu. Chodziło przede wszystkim o gestykulację „Lewego” po drugim golu dla naszych rywali.