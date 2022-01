Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zabrał w piątek wieczorem na antenie Polsat News głos w sprawie stanu pandemii w Polsce. Jego zdaniem, już dziś przekroczymy granicę 40 tysięcy zakażeń. Tym samym Kraska potwierdził wcześniejsze przypuszczenia ministra zdrowia.

Mamy do czynienia z lawinowym wzrostem zakażeń COVID-19 w Polsce. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 36 tysiącach nowych zakażeń i wiele wskazuje na to, że dziś będzie ich ponad 40 tysięcy. W piątek podczas konferencji prasowej mówili o tym minister Adam Niedzielski i premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie zaznaczyli, że w najbliższym czasie można spodziewać się ogromnych wzrostów, liczba dziennych zakażeń może nawet przekroczyć 100 tysięcy.

W piątek wieczorem głos w sprawie sytuacji pandemicznej w kraju zabrał na antenie Polsat News Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia potwierdził, że w sobotę prawdopodobnie czeka nas kolejny rekord zakażeń. „Myślę, że jutro przekroczymy kolejną barierę 40 tysięcy przypadków nowych zakażeń. Te wyniki, które spływają w tej chwili, na to wskazują” – powiedział.

Wiceminister zdrowia poinformował, że ponad 30 procent nowych infekcji to wariant Omikron. Bardzo szybko wypiera on wariant Delta i wkrótce prawdopodobnie stanie się zdecydowanie dominujący. „Następne tygodnie na pewno będą z takimi dużymi wynikami. Taka sytuacja jest w krajach Europy Zachodniej. U nas zawsze to jest opóźnione o kilka tygodni” – dodał.

Żr.: Polsat News