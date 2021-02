Dzisiaj w Kościele katolickim obchodzona jest Środa Popielcowa. W tym roku odbywa się ona nieco inaczej, bo obowiązują obostrzenia pandemiczne. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowała Notę na temat Środy Popielcowej dotyczącą nałożenia popiołu w okresie pandemii.

W Nocie wskazano, że kapłan po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa popiołu i po pokropieniu go w milczeniu wodą święconą, „zwróciwszy się do obecnych, wypowiada jeden tylko raz do wszystkich formułę z Mszału Rzymskiego: +Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię+ lub +Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz+”.

To nie koniec nowości, bo następnie Nota podaje, że kapłan wyciera ręce i nakłada maseczkę ochronną na nos i usta. „Potem nakłada popiół na tych, którzy do niego podchodzą, albo – stosownie do okoliczności – sam podchodzi do tych, którzy stoją na swoich miejscach. Kapłan bierze popiół i posypuje głowę każdego, nic nie mówiąc” – czytamy w Nocie.

Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post

Środa Popielcowa w kalendarzu liturgicznym oznacza początek Wielkiego Postu. Jest to dzień pokuty przypadający na 46 dni kalendarzowych (40-dniowy okres postu, bez wliczania niedziel) przed Wielkanocą.

Środa Popielcowa wypada między 4 lutego a 10 marca. W tym dniu wierni nie są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej.

Źr. episkopat.pl