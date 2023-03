Po ogłoszeniu wyników polskich preselekcji do Eurowizji 2023 wybuchły ogromne kontrowersje. Edyta Górniak w końcu nie wytrzymała i postanowiła publicznie ostro skrytykować postawę części swoich fanów. Padły słowa o szantażowaniu.

Polska preselekcja do tegorocznej Eurowizji skończyła się skandalem. Widzowie w przeważającej większości wskazali, aby na konkurs pojechał Jann z piosenką „Gladiator”. Nie mogą pogodzić się ze zwycięstwem Blanki Stajkow, która decyzją jurorów zdobyła pierwsze miejsce.

Po wszystkim ofiarą ataków i hejtu padła nie tylko Blanka, do której internauci apelują, by zrezygnowała. Mocno obrywają też jurorzy, a w tym Edyta Górnak. „Pani Edyto, od dziecka byłam pani największą fanką, za pani głos, muzykę i profesjonalizm, dziś tak strasznie się zawiodłam wynikiem jury, w którym pani tez głosowała, że zastanawiam się, czy to pani się pogubiła, czy ja lata temu” – brzmi jeden z wielu podobnych komentarzy w sieci.

Edyta Górniak odpowiada

„Pani Edyto, jest Pani naszą ikoną Eurowizji. TVP wykorzystało Panią sadzając jako przewodniczącą jury. Zmienili wasze głosowanie. Jako fan Eurowizji i Pani proszę – niech Pani pokaże swoją kartę do głosowania lub po prostu napisze, na kogo oddała Pani swoje głosy. Wszyscy hejterzy z Pani zejdą (…) Niech Pani nie straci naszej miłości, pasjonatów Eurowizji i Pani talentu. Nie warto. TVP wróci… My nie” – brzmiał inny komentarz.

Ostatni wpis najwyraźniej przelał czarę goryczy. Edyta Górniak postanowiła osobiście odpowiedzieć. „Widzisz, może nawet i zdecydowałabym się złamać regulamin i podać mniej więcej z pamięci swoją punktację (bo karty już nie mam) – gdyby nie twoje ostatnie zdanie. Nie wyrażam zgody na szantaż i w takiej sytuacji proszę, abyś odszedł już teraz” – rozpoczęła swoją tyradę wokalistka.

„To ja nie chcę mieć fanów, którzy po tylu latach mojego życia dla nich uważają, że nagle mogłam się tak zmienić, żeby chcieć kogokolwiek oszukać i to publicznie. Nie chcę fanów, którzy w głębi serca wiedzą, że NIE mogłabym czegoś takiego zrobić i że nie byłam osobą decydującą o ostatecznym wyniku – a i tak sieją nienawiść tutaj, bo tutaj łatwiej im dotrzeć do instytucji. Jesteśmy niesprawiedliwi i Ty dobrze o tym wiesz. I jesteście winni PRZEPROSINY – i mnie, i mojemu Synowi za nękanie, absurdalne! metkowanie i pochopne, bezmyślne, w jakimś amoku podejrzenia. Tyle w temacie. Przekaż kolegom. Pokój Tobie” – zakończyła Edyta Górniak.

Źr. radiozet.pl