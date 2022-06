Kilka dni temu Edyta Górniak wywołała poruszenie swoimi wypowiedziami na temat „biorobotów”, „hybryd” i „reptilianów” rzekomo żyjących wśród ludzi. Mówiła również, że nie każdy człowiek posiada duszę. Jej słowa bardzo krytycznie ocenił ks. Janusz Kroplewski. Wokalistka nie pozostawiała krytyki bez odpowiedzi.

Edyta Górniak pojawiła się na imprezie pod nazwą XIX Zlot Wolnych Ludzi „Harmonia Kosmosu” 2022, który odbył się w Torzymiu (powiat sulęciński). „Nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę. Ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne, ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością, ze źródłem i zapomniał lub nigdy nie poczuł tej świętej energii wszelkiego stworzenia” – mówiła wówczas.

Piosenkarka podkreślała poza tym, że „wśród nas żyją bioroboty, hybrydy i reptilianie”.

W rozmowie z „Faktem” ks. Janusz Kroplewski odniósł się do słów wokalistki niezywkle krytycznie. „Przecież to są czyste głupoty. Każdy człowiek składa się z duszy i ciała – wszystkie nasze marzenia, zdolności, predyspozycje, uczucia mają wymiar duchowy. Dopiero śmierć odłącza duszę od ciała, no proste jak drut. Jak można powiedzieć, że ktoś nie ma duszy? Jak nie ma duszy i ma samo ciało, to znaczy, że jest w grobie” – mówił duchwony.

Edyta Górniak odpowiada

Edyta Górniak odpowiedziała w mediach społecznościowych. „W odpowiedzi na wypowiedź ks. Koplewskiego – mam dla Niego smutną wiadomość. Z całą pewnością muszę potwierdzić, iż niestety nie każda istota, która wygląda jak Człowiek, ma Duszę. Temat ten jest ukrywany w historii i jest mocno złożony, więc dla rozpoznania jego najprostszego fragmentu stawiam pytanie – Skąd wzięło się określenie uznane przez Kościół i używane w kazaniach jako pouczenie i przestroga: Zaprzedałeś Duszę diabłu? Czy posługa Księży Egzorcystów nie służy odzyskiwaniu straconej Duszy w Człowieku, kiedy ma on tzw. podpięcia demoniczne i kiedy zniewolony Człowiek kierowany jest do czynów haniebnych, niegodnych Człowieka, bo nie kieruje nim świadomość pierwotna, czyli połączenie ze Świętym Źródłem – Bogiem, które to połączenie dostępne jest wyłącznie dla Duszy?” – napisała.

„Czy to nie Dusza od wieków stanowi Najwyższą walutę, o którą toczą się handle we wszystkich zakamarkach Naszej Ziemi? Wiele razy stawiałam pytanie – Co to jest ta Dusza, że walczy o nią i Bóg i diabeł? Antychryst nie walczyłby o nią, gdyby ją miał” – kontynuowała Edyta Górniak.

Źr. Polsat News; wmeritum.pl