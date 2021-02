Od kilku dni wiadomo, że Agustin Egurrola zgodził się na propozycje zostania jurorem w programie „Dance, Dance, Dance”. Jego decyzja spotkała się z ostrą krytyką. Wydaje się, że on sam zamieścił w tej sprawie wpis, który jest wymownym komentarzem do całej sytuacji.

Ida Nowakowska, Joanna Jędrzejczyk i Agustin Egurrola to trójka jurorów najnowszej edycji „Dance, Dance, Dance”, który wiosną będzie miał swoją emisję na antenie TVP2. Duże zaskoczenie wywołał szczególnie transfer Egurroli, ponieważ do tej pory związany był z programami „You Can Dance” oraz „Mam talent!” na antenie TVN.

Jak można się spodziewać, jego decyzja wywołała ogromną dyskusję. Niewybrednie do jego decyzji odniosło się wiele osób związanych z TVN. „Na balach u wielu sku***eli zawsze grała jakaś orkiestra, tańczył jakiś balet, grali jacyś aktorzy i to jest w tym najgorsze. Oczywiście to moje subiektywne odczucia. Każdy robi, co chce i podejmuje dobre dla siebie decyzje” – komentował Michał Piróg.

W podobnym tonie wypowiedziała się między innymi Kinga Rusin. Zarzuciła ona, że Egurrola, podobnie jak wiele innych osób pracujących w TVP, będzie tłumaczyło, że zajmują się tylko rozrywką. „Podobno Agustin, Tomek, Joanna etc. definitywnie odcinają się od kolegów z TVP Info i „dziennikarzy” Wiadomości, pracujących w tej samej stacji co oni. Odcinają się od szczucia, propagandy i kłamstwa – i tego całego syfu, bo są w TVP tylko dla rozrywki” – napisała.

Egurrola: „Choreografia, pasja, ludzie taniec”

Sam Agustin Egurrola długo nie zabierał głosu w sprawie. Zamieścił jednak wymowny wpis w mediach społecznościowych, który wydaje się wyjaśniać powody jego decyzji. Pokazuje w nim bowiem, co jest dla niego najważniejsze. „Choreografia, pasja, ludzie, taniec. Mój świat” – napisał.

Czytaj także: Zabawna sytuacja z udziałem Kamila Stocha. Aż musiał się cofnąć, by sprawdzić wynik. „Co??” [WIDEO]

Źr.: Instagram/agustinegurrola