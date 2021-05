Na kanale „EKIPA” na YouTube ukazał się trzeci singiel z płyty popularnych twórców. Tym razem śpiewają w nim Friz, Tromba oraz Poczciwy Krzychu. Teledysk wskazuje na to, że po raz kolejny Ekipa współpracuje z Kubą Wojewódzkim.

Grupa twórców znana jako Ekipa bije w ostatnim czasie rekordy popularności. Wciąż trwa preorder ich płyty, z której poszczególne single stają się hitami. W sobotę na YouTube ukazał się trzeci klip, tym razem do piosenki „Chill”.

Teledysk, jak wskazuje tytuł piosenki, nawiązuje do wakacyjnego odpoczynku. „EKIPA dołącza do entuzjastów wakacyjnych piosenek i za sprawą Poczciwego Krzycha, Tromby oraz Friza ratuje wszystkich muzycznych meteopatów, prezentując bezpretensjonalny i orzeźwiający letniak o wszystko mówiącym tytule „Chill”. Trzeci singiel z płyty „3 SEZON” przywołuje w oparach nostalgii nasze najfajniejsze wspomnienia, umilając odliczanie czasu do pierwszych popołudniowych drzemek na hamaku i słonecznych wibracji” – czytamy.

Wygląda na to, że klip jest też kolejną odsłoną współpracy Ekipy z Kubą Wojewódzkim. Wcześniej twórcy prezentowali w jego programie swój drugi singiel, a gośćmi byli Tromba i Patec. Jeszcze w ubiegłym sezonie programu na kanapie zasiadł Friz. Teraz w klipie kilkukrotnie przewija się piwo „Buh” – owoc kooperacji Kuby Wojewódzkiego i Janusza Palikota.

