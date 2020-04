Szokujące sceny rozegrały się na terenie jednego ze sklepów w Oświęcimiu (woj. małopolskie). 35-letni mężczyzna usiłował zrobić zakupy w czasie tzw. „godzin dla seniorów”. Kiedy ekspedientki odmówiły mu, rzucił się na nie z pięściami. Napastnik usiłował uciec przed policją, jednak na wysokości zadania stanęli klienci sklepu.

Wprowadzenie „godzin dla seniorów” było motywowane względami bezpieczeństwa, ponieważ osoby starsze są szczególnie narażone na skutki koronawirusa. Obecnie osobom powyżej 65. roku życia wyznaczono czas od 10 do 12 na robienie zakupów. Obecnie ograniczenie dotyczy pięciu dni tygodnia (od poniedziałku do piątku).

-Na dzisiaj utrzymujemy te godziny dla seniorów, które były wcześniej od 10 do 12. Jeżeli nasza walka z koronawirusem będzie odnosiła coraz bardziej pozytywny skutek, to będziemy łagodzić różnego rodzaju restrykcje, także i tę – mówił kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki.

Obowiązek przestrzegania rządowych ograniczeń spoczywa na barkach m.in. właścicieli sklepów. Niestety, jak pokazuje przykład z Oświęcimia, niektórzy nie są w stanie tego zrozumieć. Mowa o napaści na ekspedientki jednego ze sklepów.

35-latek wściekł się z powodu „godzin dla seniorów”

Zdarzenie miało miejsce w piątek, przed południem. 35-letni mężczyzna chciał koniecznie zrobić zakupy w czasie „godzin dla seniorów”, kiedy jedna z ekspedientek odmówiła mu, wówczas wpadł w szał. Niestety, nie skończyło się na groźbach. Mężczyzna pobił dwie pracownice sklepu, a następnie wsiadł na rower i uciekł.

O zdarzeniu poinformowano miejscową policję. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli do akcji, a pomogli im inni klienci sklepu. – Na poszukiwania sprawcy natychmiast ruszyło kilka patroli. W trakcie penetracji Osiedla Chemików mundurowi dowiedzieli się, że dwoje klientów sklepu pojechało swoim samochodem za sprawcą, przekazując wskazówki dotyczące rysopisu oraz drogę jego ucieczki. Uciekiniera stracili z oczu, gdy wjechał na tereny zielone lecz tam szybko zlokalizowali go policjanci – informuje oświęcimska policja.

Ostatecznie mężczyznę udało się schwytać. 35-latek został zatrzymany i przewieziony do oświęcimskiej komendy. Usłyszał już zarzut uszkodzenia ciała dwóch osób, za co grozi do 5 lat więzienia. Policjanci zwrócili się z podziękowaniami do mieszkańców Oświęcimia, któzy pomogli im w akcji.

Źródło: policja.pl