Jarosław Wolski i Dawid Kamizela, eksperci wojskowi, przewidują za pomocą czego Ukraińcy przeprowadzili atak na Krym. Jakiej broni użyli nasi wschodni sąsiedzi?

Wczoraj ukraińska armia przeprowadziła atak na rosyjską bazę wojskową w Saki na Krymie. Uderzenie zniszczyło cztery magazyny, w których składowana była amunicja. W powietrze wyleciały także samoloty, które stacjonowały w bazie na okupowanym przez Rosjan terytorium.

Za pomocą jakiej broni Ukraińcy przeprowadzili wspomniany atak? Tutaj o analizę pokusili się dwaj eksperci Jarosław Wolski oraz Dawid Kamizela. Podali kilka przykładów, czego mogła użyć ukraińska armia, by uderzyć w rosyjską bazę wojskową na Krymie.

Wolski przyznaje, że według ich rozeznania możliwości są trzy. Analityk przyznaje jednak, że Ukraińcy z pewnością mogli użyć czegoś, co może przenosić ważące 200 kilogramów głowice.

Wolski i Kamizela przewidują czym Ukraińcy zaatakowali Krym

– Z Dawidem Kamizelą obstawiamy, co co zrobiło sieczkę z Saki na Krymie – napisał Wolski we wstępie swojego wpisu opublikowanego portalu społecznościowym w serwisie Twitter.

W dalszej części ekspert przewiduje, za pomocą jakiej broni mogli zaatakować Ukraińcy. – A) ATCMS B) SLAMER C) SCALP-EG – wymienia warianty Jarosław Wolski, a mu tłumaczymy.

MGM-140 ATACMS to zaliczany do broni precyzyjnego rażenia amerykański mobilny, taktyczny system rakietowy ziemia-ziemia armii, opierający się na napędzanych paliwem stałym pociskach balistycznych.

AGM-84H/K SLAM-ER to zaawansowany, precyzyjnie naprowadzany pocisk manewrujący odpalany z powietrza.

Storm Shadow / SCALP-EG to z kolei konwencjonalny, taktyczny pocisk manewrujący dalekiego zasięgu o niskiej wykrywalności, służący do niszczenia punktowych celów, produkowany przez europejskie konsorcjum MBDA.

– Tam poszło coś z około 200 kg głowicami – podsumowuje Jarosław Wolski.