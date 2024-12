Kiedy wygaśnie wojna na Ukrainie? Głos w tej sprawie zabrał ekspert Jerzy Marek Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

Nowakowski był gościem programu „Newsroom” w Wirtualnej Polsce. Ekspert opowiadał o możliwych scenariuszach dotyczących wojny za naszą wschodnią granicą, która trwa od 2022 roku. Jego zdaniem Ukraina musi przygotować się na dłuższą potyczkę z Rosją.

– Ukraina musi się przygotować na dłuższą wojnę, bo mówimy o pokoju. Ja mam wrażenie, że na normalny traktat pokojowy nie ma szans, a gdyby taki był zawarty, to byłby on zawarty w sposób, który dla Ukrainy byłby trudny do przyjęcia – powiedział.

Jednocześnie Nowakowski wskazał, kiedy konkretnie – w jego ocenie – „wygaśnie lub przygaśnie” wojna na Ukrainie. Co ciekawe, jest to nieodległa perspektywa. Należy jednak zaznaczyć, ekspert nie mówi o definitywnym zakończeniu działań, lecz o rozejmie lub zmniejszeniu intensywności.

– Można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że w przyszłym roku ta wojna przygaśnie, albo wygaśnie – powiedział. – Jeżeli Ukraina ma rzeczywiście wywalczyć sobie pozycje kraju, który należy do Zachodu, to musi być w pełni zmobilizowana. Z kolei prezydent Zełenski mówi, że po co ma mobilizować żołnierzy, skoro Zachód nie dostarcza mu sprzętu. To jest dosyć taka dziwna dyskusja – dodał.

