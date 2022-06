Konrad Muzyka, analityk specjalizujący się w tematyce wschodniej, przyznał, że jest zdziwiony ostatnimi komunikatami Ukraińców. Chodzi o sposób przekazywania informacji dotyczących ich własnych strat na wojnie z Rosją.

Niedawno na twitterowym profilu „Euromaidan Press” zostały opublikowane, na podstawie danych z ukraińskiej armii, informacje dotyczące strat wojsk ukraińskich walczących z rosyjskim agresorem na wschodzie kraju.

Straty są spore. Mowa bowiem o około 1300 wozach bojowych piechoty, 400 czołgach czy 700 systemach artyleryjskich. Ma to stanowić 50% potencjału armii.

Ukraine loses 1300 armored vehicles, 400 tanks, and 700 artillery systems in the war – Volodymyr Karpenko, 🇺🇦Commander of the Land Forces Logistics The loss of equipment reached 30-40%, sometimes up to 50% due to active combat, he added-National Defense https://t.co/hVaFzSdg0j

Głos ws. komunikatów wypuszczanych przez ukraińską armię zabrał polski analityk Konrad Muzyka. Jest nieco zdziwiony zmianą narracji ze strony Ukraińców, którzy dotąd raczej eksponowali swoje sukcesy, a o negatywach starali się opowiadać bardzo zdawkowo. – Ostatnio Ukraińcy zaskakująco otwarcie mówili o swoich stratach. Więc te straty są albo zawyżone (zmuszają Zachód do szybszego dostarczenia większej ilości zestawu), albo sytuacja jest naprawdę zła… albo jedno i drugie – napisał.

Ukrainians have been surprisingly open about their losses recently. So these losses are either overestimated (force the West to deliver more kit faster) or the situation is really bad..or both h/t @warmatters https://t.co/mc9dAF2IZ0