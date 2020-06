W sobotę rano przy ul. Kołbuckiej 18 w Warszawie miała miejsce eksplozja w jednym z mieszkań. Dwoje dzieci i kobieta trafili do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Bartosz Maciąg z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poinformował, że eksplozja nastąpiła tuż przed godziną 8:00 rano. Na miejsce przybyło siedem zastępów straży pożarnej. Pojawili się także ratownicy medyczni i policjanci.

Gdy strażacy weszli do mieszkania, w którym miała miejsce eksplozja natrafili na niewielki pożar. W środku były także trzy osoby. „Była to kobieta i dwójka dzieci. Wewnątrz znajdował się też pies i kot. Nikt nie ucierpiał. Kobieta i dzieci w stanie dobrym zostały przewiezione do szpitala” – powiedział Maciąg.

Przed 8:00 w jednym z mieszkań w bloku komunalnym przy #Kłobucka doszło do wybuchu. Lokal, w którym przebywała matka z 2 dzieci został doszczętnie zniszczony, z framug wyleciały okna, uszkodzona jest elewacja budynku. Na szczęście sami nie ucierpieli. https://t.co/YBayTFOQOU pic.twitter.com/fqOqgqh3PL — Miasto Ursynów (@MiastoUrsynow) June 6, 2020

Sąsiedzi sami opuścili budynek, więc nie była konieczna ewakuacja. Sąsiednie mieszkania nie doznały uszkodzeń, zatem sytuacja jest już pod kontrolą. Jednak mieszkanie, w którym nastąpiła eksplozja, jest doszczętnie zniszczone.

