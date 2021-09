Po raz pierwszy w Polsce specjaliści Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) przeprowadzili zabieg z użyciem „uszytej na miarę” endoprotezy, z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego. Umożliwia to większą aktywność fizyczną chorego.

Operację wykonano u 57-letniego pacjenta w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (znajdującej się w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym). Głównym operatorem był dr. hab. Artur Stolarczyk, który wraz ze swym zespołem odbył wcześniej szkolenie z innymi ortopedami, m.in. z Austrii, USA, Anglii, Belgii i Francji.

Pacjent przed zabiegiem był aktywny, a jego staw przestał funkcjonować z powodu choroby zwyrodnieniowej. „Wszczepiono mu endoprotezę stawu kolanowego z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego. Implant był przygotowany tak, aby idealnie pasował do kości pacjenta. To pierwsza taka operacja w Polsce”- zapewniają w informacji przekazanej PAP specjaliści WUM.

Tego rodzaju implant jest przygotowywany w 3D na podstawie badania tomografii komputerowej, a potem transportowany z USA dla konkretnego pacjenta. Opracowuje się go z dokładnością do 0,1 mm, dlatego idealnie pasuje do budowy kości konkretnego pacjenta.

Endoproteza „szyta na miarę” z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego ma jeszcze tę zaletę, że pozwala na większą aktywność fizyczną chorego po zabiegu i lepiej odtwarzająca biomechanikę zdrowego kolana.

Lekarze WUM przewidują, że za trzy tygodnie chory będzie poruszał się bez kul, a po sześciotygodniowej rehabilitacji wróci do pełnej sprawności. Zapewniają, że operacja przebiegła pomyślnie, pacjent już w dniu operacji poruszał się o własnych siłach. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Zbigniew Wojtasiński