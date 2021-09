To może być kolejny hit turystyczny w Polsce. Wygląda na to, że wielka popularność Energylandii skłoniła właściciela do następnej inwestycji. w okolicach Białego Kamienia (woj. dolnośląskie) powstanie park Energy Resort. Już teraz mówi się o nim Energylandia 2. Mamy kolejne informacje o inwestycji…

We wtorek donosiliśmy o planach budowy gigantycznego parku rozrywki w Wałbrzychu. Energy Resort – bo taką nosi nazwę – miałby obsłużyć nie tylko całą południową Polskę, ale również Czechów i Niemców.

Położenie sprzyja projektowi. W okolicach znajduje się moc atrakcji turystycznych, podziemia Riese, Stara Kopalnia, Zamek Książ, Palmiarnia, góry i Wrocław. Dodatkowym plusem wydaje się być dobre skomunikowanie miasta z regionem, a zwłaszcza finiszująca budowa obwodnicy.

Energylandia 2. Na Śląsku powstanie ogromna inwestycja turystyczna

„Park Rozrywki Energy Resort w Wałbrzychu na miarę Energylandii w Zatorze miałaby powstać w okolicach Białego Kamienia, na hałdzie którą eksploatuje obecnie Eco Carbo Julia i właśnie ta firma miałaby się zająć przygotowaniem terenu” – informuje lokalny portal walbrzych.naszemiasto.pl. Serwis tytułuje inwestycję jako „największy park rozrywki w tej części Europy”.

Z doniesień dziennikarzy wynika, że budową parku zajmie się Energy Resort, a przygotowaniem terenu Eco Carbo Julia. Obie strony miały już podpisać list intencyjny.

Na miejscu ma powstać baza noclegowa (hotel i sieć domków bungalow). W hotelu miałyby się znaleźć także restauracje, sklepy i sale konferencyjne w stylu Nowego Yorku z lat 20-tych XX wieku.

Drugim elementem inwestycji będzie baza gastronomiczna, kolejnym termy (w tym baseny). Czwarta strefa to centrum nauki i odkryć, natomiast piąta to park rozrywki. Ten ostatni ma nawiązywać wyglądem do słonecznych Włoch i egipskich piramid.

Jak donosi portal Business Insider, za projektem stoi właściciel Energylandii – popularnego parku rozrywki w Zatorze (woj. małopolskie).