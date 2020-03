W środę rano Ministerstwo Zdrowia wydało najnowszy komunikat na temat stanu epidemii koronawirusa w Polsce. Testy laboratoryjne potwierdziły zakażenie o 26 kolejnych osób. Łączna liczba przypadków to 972.

Epidemia koronawirusa w Polsce przyspiesza. Ministerstwo Zdrowia potwierdza 26 nowych przypadków zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych dotyczą chorych z 7 województw:

9 osób z woj. śląskiego,

4 osoby z woj. wielkopolskiego,

4 osoby z woj. lubelskiego,

3 osoby z woj. zachodniopomorskiego,

3 osoby z woj. warmińsko-mazurskiego,

2 osoby z woj. podkarpackiego,

1 osoba z woj. małopolskiego.

Mamy 26 nowych przypadków zakażenia #koronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 25, 2020

Resort zdrowia potwierdził również, że druga osoba zmarła tej nocy we wrocławskim szpitalu była zakażona koronawirusem. Oznacza to, że liczba zgonów z powodu COVID-19 wzrosła w Polsce do 12. Łącznie wykryto koronawirusa u 927 osób.

Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu we Wrocławiu zmarły dwie osoby – 41-letni oraz 71-letni mężczyzna, którzy mieli choroby towarzyszące. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 927/12 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 25, 2020

Objawy koronawirusa. Co zrobić, kiedy zauważysz je u siebie?

Główne objawy COVID-19 to kaszel, wysoka gorączka i duszności. Czasami występują także: uczucie rozbicia, bóle mięśni, gardła, a nawet dolegliwości żołądowe. Eksperci z British Rhinological Society zwracają uwagę na inny objaw – utratę węchu i smaku. Zdiagnozowano go w Korei Południowej (niektóre źródła mówią nawet o 30 proc. zakażonych).

Pierwsza faza zakażenia często przebiega bezobjawowo. Pierwsze symptomy są zazwyczaj łagodne, jednak stopniowo nasilają się. Kiedy chory dostrzeże u siebie objawy COVID-19 powinien natychmiast ograniczyć kontakty z innymi ludźmi i zgłosić swój przypadek, np. dzwoniąc na infolinię NFZ 800-190-590.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia