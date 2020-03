W sobotę rano Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze dane na temat epidemii koronawirusa w Polsce. Łącznie potwierdzono 47 nowych przypadków zakażenia. Pozytywne wyniki testów zanotowano w 10 województwach.

Wzrasta liczba wykrytych przypadków koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia donosi o 47 nowych przypadkach, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testu laboratoryjnego. Dane dotyczą:

12 osób z woj. małopolskiego,

10 osób z woj. śląskiego,

7 osób z woj. zachodniopomorskiego,

6 osób z woj. lubelskiego,

4 osób z woj. kujawsko-pomorskiego,

3 osób z woj. pomorskiego,

2 osób z woj. wielkopolskiego,

1 osoby z woj. lubuskiego,

1 osoby z woj. opolskiego,

i 1 osoby z woj. podlaskiego.

Do tej pory w całym kraju odnotowano 1436 przypadków koronawirusa, 16 z nich zakończyło się śmiercią pacjenta.

Minister zdrowia o epidemii koronawirusa w Polsce: To jest początek działań

Aktualną sytuację epidemiologiczną kraju komentował w czwartek minister Łukasz Szumowski. W rozmowie na antenie Polsat News przyznał, że walka z epidemią koronawirusa dopiero się rozpoczyna. – Parafrazując wypowiedzi historyczne, to nie jest początek końca, to nawet nie jest koniec początku. To jest początek działań, początek naszej walki – ocenił.

Szumowski potwierdził również, że polskie szpitale potrzebują więcej środków ochrony osobistej w szpitalach niezakaźnych. – To jest oczywiste, to wiadomo. Na rynkach w Europie jest tych środków bardzo, bardzo mało. Każdy walczy o te środki, my też – podkreślił. – Na szczęście udało się z Chin sprowadzić 2 mln maseczek, 80 tys. z tego pamiętam, mówię z pamięci, kombinezonów – dodał.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia