Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Abp Stanisław Gądecki opublikował komunikat ws. koronawirusa. Hierarcha odniósł się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. – Jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach – podkreślił.

W niedzielę Główny Inspektor Sanitarny zarekomendował odwołanie imprez masowych w zamkniętych obiektach, powyżej 1000 osób. Dwa dni później premier Mateusz Morawiecki ogłosił odwołanie wszystkich imprez. Jak zaznaczył – szczegółowe decyzje w tej sprawie zapadać będą na szczeblu samorządowym.

Tymczasem we Włoszech, gdzie epidemia daje się najmocniej we znaki, władze zdecydowały o zawieszeniu uroczystości cywilnych i religijnych. Jak zauważa portal DoRzeczy.pl, oznacza to de facto zakaz odprawiania Mszy Św. Tamtejszy episkopat wydał oświadczenie, w którym ogłasza, że respektuje decyzję, ze względu na dobro społeczne.

W tym kontekście coraz częściej pojawiały się pytania o reakcję Kościoła w Polsce. We wtorek na stronie episkopat.pl pojawił się oficjalny komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. zagrożenia koronawirusem.

Komunikat Przewodniczącego Episkopatu ws. koronawirusa: Możliwa zwiększona liczba Mszy Św., uczestnictwo osób starszych, znak pokoju i modlitwa

„W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” – podkreślił abp Stanisław Gądecki.

Hierarcha odniósł się bezpośrednio do zaleceń GIS ws. zgromadzeń. W tym kontekście zaproponował zwiększenie liczby niedzielnych Mszy Świętych. „Aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych” – tłumaczy abp Gądecki.

W komunikacie pojawia się również informacja dla osób starszych i chorych. Przewodniczący KEP podkreśla, że mogą one zostać w domach i śledzić transmisje Mszy Świętych za pośrednictwem mediów. Abp Gądecki przypomniał także, że nie ma wymogu podawania rąk w trakcie przekazywania znaku pokoju podczas Mszy Św.

Przewodniczący Episkopatu: Kościół stosuje się do zaleceń służb sanitarnych ws. koronawirusa.



Publikujemy pełną treść komunikatu: https://t.co/c0FvUjTKIT#koronowiruspolska pic.twitter.com/M7xEpExTPt — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) March 10, 2020

– Dobremu Bogu polecajmy zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam szczególnie do modlitwy suplikacją „Święty Boże, Święty Mocny…” – dodaje abp Gądecki.

Źródło: episkopat.pl, wMeritum.pl