Polski Episkopat przedstawił swoje stanowisko w sprawie rozpoczętych niedawno w Polsce szczepień przeciwko Covid-19. Decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby dokonanym przez nią w sumieniu – podkreśla Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w Stanowisku na temat szczepionek.

Zespół Ekspertów przedstawia ocenę korzystania ze szczepionek przygotowanych na bazie płodowych linii komórkowych. Podkreślono, że nie wszystkie szczepionki produkuje się z wykorzystaniem tej technologii.

Czytaj także: Kaczyński zaszczepi się przed kamerami? „Jest zdeterminowany”

Mając na uwadze moralnie istotny problem związku szczepionek z aborcją, dokument wskazuje na trzy stopnie odpowiedzialności. 1) ciężka odpowiedzialność moralna z tytułu aborcji przeprowadzonej „w sposób zamierzony jako cel lub środek”. 2) ciężka odpowiedzialność z tytułu wykorzystania „materiału biologicznego” pochodzącego z płodów abortowanych w produkcji omawianych szczepionek. W tym przypadku aborcja stanowi nieodłączne ogniwo w osiągnięciu tych szczepionek. Tym samym zawiera w sobie akceptację aborcji jako czynu potrzebnego i przynoszącego korzystny efekt. 3) warunkowa odpowiedzialność osób korzystających z tych szczepionek.

Episkopat pozostawia możliwość wyboru

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych zaznacza, że nie ponoszą winy osoby, które są przeciwne aborcji i przemysłowemu wykorzystaniu ludzkiego materiału biologicznego. Nie uczestniczą one w procesie produkcyjnym tych szczepionek, ale w trosce o swoje życie lub zdrowie mogą z nich korzystać. Osoby takie byłyby jednak winne moralnego poparcia dla tych szczepionek i technologii ich produkcji, jeżeli by je przyjmowały, mając do dyspozycji inne szczepionki wolne od powyższych zastrzeżeń.

Czytaj także: Dworczyk: Szczepionka na COVID-19 będzie za darmo dla wszystkich osób z uregulowanym pobytem w Polsce

W dalszej części dokument wskazuje, że „decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby dokonanym przez nią w sumieniu”. Episkopat zauważa, że ostatecznie to ona ponosi odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie, a często również za zdrowie innych osób.

Dokument nie lekceważy różnych zagrożeń, które są cytowane w kompetentnych opiniach czy wskazywane przez samych producentów szczepionek. Celem uniknięcia tych zagrożeń lub ich istotnego złagodzenia, korzystanie ze szczepionek, jak i decyzja o ich przyjęciu, winny być konsultowane z kompetentnym lekarzem. Dotyczy to zwłaszcza osób obciążonych przez określone choroby.

Źr. episkopat.pl