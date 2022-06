Premier Estonii Kaja Kallas stwierdziła, że obecne plany ewentualnościowe NATO stworzono tak, że Estonia i inne państwa bałtyckie „skazano na anhilację”.

Kallas wskazała, że wojna na Ukrainie trwa już ponad 100 dni i przyniosła mnóstwo zniszczeń. Gdyby w tej sytuacji znalazła się Estonia, skończyłoby się dużo gorzej. „Jeśli porównać rozmiary Ukrainy i krajów bałtyckich, oznaczałoby to całkowite zniszczenie krajów i naszej kultury. Ci z was, którzy byli w Tallinie i znają nasze stare miasto i wieki historii, które tu są i stulecia kultury – to wszystko zostanie wymazane z mapy, w tym nasz naród” – powiedziała.

Kallas wygłosiła tę opinię na kilka dni przed wtorkowym szczytem NATO w Madrycie. Wielu obserwatorów uważa, że podczas tego spotkania zapadnie wiele kluczowych decyzji wobec wojny na Ukrainie.

Estonia, a także inne państwa bałtyckie oczekują zwiększenia garnizonów NATO w swoich państwach. Chcą również, aby zmieniono plany strategiczne w ten sposób, że broniony będzie każdy centymetr tych państw. „Rosja dokonała zbrodni w Buczy 80 dni od rozpoczęcia inwazji” – zauważyła Kallas.

Podkreśliła, że jej naród nie może tak długo czekać na wyzwolenie, bo skończy się to tragedią. „Rozmawiałam z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi w Estonii i nie są zadowoleni z faktu, że w razie potencjalnej inwazji ich zadaniem jest umrzeć” – dodała.

