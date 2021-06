Wyróżnienie dla Roberta Lewandowskiego na zakończenie fazy grupowej EURO 2020. Gol zdobyty przez polskiego napastnika znalazł się w wąskim gronie najpiękniejszych bramek ostatniej kolejki turnieju.

Polacy kończą przygodę z EURO 2020 już po fazie grupowej. Biało-Czerwoni przegrali spotkania ze Słowacją (1:2) i Szwecją (2:3) oraz zremisowali z Hiszpanią (1:1), co dało nam łącznie 1 punkt i czwarte miejsce w grupie.

Choć Biało-Czerwoni wracają już do domu, to jednak ostatnia kolejka przyniosła miłą niespodziankę. Za swoją bramkę w meczu ze Szwedami wyróżniony został Robert Lewandowski.

Na oficjalnym koncie UEFA zamieszczono cztery najpiękniejsze gole ostatniej kolejki fazy grupowej EURO 2020. Oprócz trafienia Polaka doceniono również:

Andreasa Christensena w meczu Danii z Rosją (4:!), Irfana Cana Kahveciego w starciu Turków ze Szwajcarami (3:!), Luki Modricia strzelonej dla Chorwacji w spotkaniu ze Szkocją (3:1).

🔝 Best goal from Round 3? 🤔



🇩🇰 Andreas Christensen

🇹🇷 İrfan Can Kahveci

🇭🇷 Luka Modrić

🇵🇱 Robert Lewandowski @GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/ehFPdQpXOB