Patryk Jaki wygłosił ostre wystąpienie w Parlamencie Europejskim. „Zamiast pomóc Polsce, dalej płacicie w tym czasie 600 milionów euro dziennie Putinowi i za te pieniądze on morduje” – stwierdził europoseł.

Patryk Jaki zabrał głos podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Eurodeputowany nie ukrywa, że nie rozumie polityki prezentowanej przez instytucje unijne. W tym kontekście poruszył wątek uchodźców.

– I co dzisiaj powiecie? Pokazujemy Wam czym różnią się migranci od prawdziwych uchodźców, których Wy trzymacie zresztą w jakichś upokarzających obozach, a my prosto z granicy przewozimy do naszych domów. Prawie milion takich osób – stwierdził.

– A wy zamiast pomóc Polsce, dalej płacicie w tym czasie 600 milionów euro dziennie Putinowi i za te pieniądze on morduje – dodał.

Dziś PO zakrzykiwała moje wystąpienie w PE.

Nie dziwię się, bo w PE powinna powstać Komisja Śledcza, która ustali odpowiedzialnych za to, że Europa finansuje dziś wojnę Rosji. 600 mln euro dalej każdego dnia płynie z UE do Putina❗️

Za to Niemcy i PO forsują sankcje na Polskę 👇 pic.twitter.com/FiybwDv98V — Patryk Jaki – MEP (@PatrykJaki) March 8, 2022

Jaki zwrócił się do zgromadzonych, przypominając o… problemach Polski. – Co mamy jutro w planie? Proszę bardzo – tradycyjnie – rezolucja z sankcjami, na kogo? Na Rosję? Nie! Na Polskę! Unia potrzebuje zmian, ale potrzebuje też Komisja Śledczej, która wyjaśni kto doprowadził do tego, że Europa finansuje Putinowi wojnę – ogłosił.

– Za niemiecką butę i arogancję Europa już 2 razy płaciła wojnami – nie możemy na to pozwolić trzeci raz! – dodał.