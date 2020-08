Fotomontaż papieża Franciszka udostępniony przez Różę Thun wywołał wielką dyskusję w sieci. W dyskusję z eurodeputowaną wdał się ks. Maciej Słyż, misjonarz w Peru.

Róża Thun postanowiła zabrać głos ws. dyskusji na temat osób LGBT w Polsce. Europosłanka PO zrobiła to jednak w kontrowersyjny sposób, bowiem opublikowała w sieci zdjęcie papieża Franciszka z tęczową flagą.

Internauci zwracali jej uwagę, że obraz jest w rzeczywistości fotomontażem. Thun jednak nie zamierzała usuwać publikacji. „Fotomontaż bardzo sympatyczny. I nie słyszałam żeby Papież się na niego oburzał. Brać przykład!” – odpowiedziała. „Czy Watykan protestuje przeciw temu fotomontażowi? Oburza się? Ekskomunikuje? Nie! Brać przykład” – dodała.

Misjonarz reaguje na wpis Róży Thun. „Gdybym miał tak niewiele honoru…”

Wśród osób komentujących wpis europarlamentarzystki znalazł się duchowny – ks. Maciej Słyż, misjonarz w Peru. – Gdybym miał tak niewiele honoru jak pani Róża Thun, sam bym się postarał o „sympatyczny fotomontaż” pani Róży. A tak, tylko westchnę nad tym festiwalem żałości – odpisał.

Następnie nawiązał do ideologii marksistowskiej. – Wy, marksistowskie dzieci, nie potrzebujecie papieża, aby go słuchać. Chcecie aby to papież was się słuchał – dodał.

Gdybym miał tak niewiele honoru jak pani @rozathun, sam bym się postarał o "sympatyczny fotomontaż" pani Róży. A tak, tylko westchnę nad tym festiwalem żałości. Wy, marksistowskie dzieci, nie potrzebujecie papieża, aby go słuchać. Chcecie aby to papież was się słuchał. pic.twitter.com/OpJzEtz9HO — ks. Maciej Słyż (@xmslyz) August 27, 2020

Eurodeputowana reaguje na słowa duchownego. Zadała mu jedno pytanie

Wpis duchownego zauważyła autorka. – Czy to troska duszpasterska, przepełniona miłością bliźniego, tak przez Księdza Dobrodzieja z serca, rozumu i sumienia wrażliwego przemówiła? – zapytała.

– Przede wszystkim różnimy się w rozumieniu tak podstawowych pojęć jak: duszpasterstwo, miłość bliźniego, rozum, sumienie. Pani bazą jest marksizm. Jakkolwiek, by chciała Pani udawać oświeconą i tolerancyjną, i tak „czerwona moralność” wystaje jak słoma z butów – odpowiedział ks. Słyż.

Przede wszystkim różnimy się w rozumieniu tak podstawowych pojęć jak: duszpasterstwo, miłość bliźniego, rozum, sumienie. Pani bazą jest marksizm. Jakkolwiek, by chciała Pani udawać oświeconą i tolerancyjną, i tak "czerwona moralność" wystaje jak słoma z butów. — ks. Maciej Słyż (@xmslyz) August 27, 2020

Eurodeputowana skomentowała odpowiedź ironicznie. – W oka mgnieniu Ksiądz całą wiedzę o różnicach i bazie posiadł, zinterpretował zgodnie z apostolskim powołaniem i misją przygarniania owieczek by umacniać je w wierze. Bóg zapłać – napisała. – Jeszcze Ksiądz jest w Peru? Pytam, bo wybieram się z pielgrzymką do świętej mojej Patronki, do Limy – dodała.

W oka mgnieniu Ksiądz całą wiedzę o różnicach i bazie posiadł, zinterpretował zgodnie z apostolskim powołaniem i misją przygarniania owieczek by umacniać je w wierze. Bóg zapłać. Jeszcze Ksiądz jest w Peru? Pytam, bo wybieram się z pielgrzymką do świętej mojej Patronki, do Limy. — Róża Thun (@rozathun) August 28, 2020

– Tak, w Peru – odparł duchowny.

Źródło: Twitter