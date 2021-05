Drugi półfinał konkursu Eurowizja 2021 już za nami. Smutna wiadomość dla fanów Rafała Brzozowskiego. Reprezentant Polski nie wystąpi w 65. finale konkursu. Brzozowski nie znalazł się na liście artystów, którzy przebrnęli drugi półfinał. Z kim przegrał?

Rafał Brzozowski wystąpił w drugim półfinale konkursu. Wokalista występujący pod pseudonimem RAFAŁ zaprezentował utwór „The Ride”. Autorami piosenki są Joakim Övrenius, Thomas Karlsson, Johan Mauritzson i Clara Rubensson.

Półfinałowy występ Brzozowskiego stał pod znakiem zapytania. Cała delegacja Polski nie uczestniczyła w niedzielnej ceremonii otwarcia z powodu COVID-19. Ostatecznie jednak Brzozowski uzyskał negatywny wynik testu na koronawirusa i pojawił się w czwartek na scenie.

Eurowizja 2021: Kto w czwartek awansował do finału?

Oprócz reprezentanta Polski w drugim półfinale wystąpili przedstawiciele 16 państw. Do finału awansowały: Albania, Serbia, Bułgaria, Mołdawia, Portugalia, Islandia, San Marino, Szwajcaria, Grecja i Finlandia.

„Chciałbym, żeby te wszystkie negatywne rzeczy odeszły – a kiedy będę już na scenie, to pozostała sama radość. Jeżeli uda mi się przejść do finału, to będę szczęśliwy” – mówił przed swoim występem Brzozowski w rozmowie z Onet.pl.

W sieci pojawiło się już nagranie.

Ostateczne wyniki czwartkowego półfinału poznamy dopiero w sobotę. 20 maja ogłoszono jedynie listę 10. państw, których reprezentanci zaśpiewają w 65. finale Konkursu Piosenki Eurowizji w Rotterdamie.