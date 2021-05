Rafał Brzozowski nie awansował do finału Eurowizji 2021. Wczorajszy występ wokalisty skomentowała Edyta Górniak, która przed laty osiągnęła najlepszy wynik w historii polskich startów w konkursie.

W czwartek odbył się drugi półfinałowy koncert konkursu Eurowizji 2021. W gronie 17 wykonawców, którzy zaprezentowali się przed widownią znalazł się Rafał Brzozowski. Wokalista wykonał utwór „The Ride”.

Polakowi nie udało się awansować do wielkiego finału. W czwartkowym etapie musiał uznać wyższość reprezentantów Albanii, Serbii, Bułgarii, Mołdawii, Portugalii, Islandii, San Marino, Szwajcarii, Grecji i Finlandii.

Brzozowski nie załamał się po porażce. W rozmowie z serwisem grupy Interia.pl (pomponik.pl) zapowiedział, że zamierza w najbliższym czasie naładować baterie. – Po konkursie Eurowizji będę chciał trochę odpocząć. Kilka tygodni urlopu. Na pewno pojadę na Hel i kajt – podkreślił.

Górniak komentuje wynik Brzozowskiego. Była zdziwiona

Jeszcze przed występem Brzozowski mógł liczyć na rady Edyty Górniak. Piosenkarka, która w 1994 roku osiągnęła najlepszy wynik w historii polskich startów na Eurowizji, udzielała rad Brzozowskiemu. W trakcie majówki wspólnie pracowali nad utworem „The Ride”.

– Jak Edyta zaprasza, to nie wypada odmówić. Poza tym to ogromny zaszczyt. Widzę, że ona podeszła bardzo profesjonalnie do mojego występu i chce mi pomóc – mówił w rozmowie z „Faktem” Brzozowski.

Górniak dowiedziała się o wynikach półfinału Eurowizji podczas transmisji na żywo na Instargamie. Wokalistka została poinformowana o wyniku przez internautów. Sądząc po reakcji, była zaskoczona. – Dzisiaj był półfinał? Odpadł Rafałek? Aj, szkoda – mówiła.