Ktoś, bez mojej zgody wykorzystuje mój wizerunek i publikuje nieprawdziwy wywiad – alarmuje Ewa Drzyzga. Popularna dziennikarka TVN poinformowała internautów, że padła ofiarą oszustwa w sieci. Oto szczegóły.

Kuba Wojewódzki, Piotr Kraśko, Marcelina Zawadzka, Anna Lewandowska i Kinga Rusin – lista gwiazd, które padły ofiarą oszustów internetowych jest zdecydowanie dłuższa. Najczęściej wizerunki znanych osób wykorzystuje się do reklamowania podejrzanych inwestycji, czy preparatów.

Prawdopodobnie podobny proceder ma miejsce w przypadku Ewy Drzyzgi. Prezenterka „Dzień Dobry TVN” dowiedziała się, że jej wizerunek został wykorzystany w reklamie tabletek odchudzających. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się oświadczenie w tej sprawie.

„Od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych krąży całkowicie zmyślony wywiad, który sugeruje, że schudłam dzięki tym tabletkom” – ogłosiła Drzyzga.

Prezenterka zwróciła się z apelem do internautów. „Nie kupujcie ich. NIE dajcie się nabrać na fałszywy tekst” – oświadczyła. „Skoro ktoś, bez mojej zgody wykorzystuje mój wizerunek i publikuje nieprawdziwy wywiad to śmiem twierdzić, że chce wyłudzić od potencjalnych klientów pieniądze. Nie znam tego preparatu, nie wiem jak działa i czy de facto nie szkodzi zdrowiu” – podsumowała.

Pod wpisem dziennikarki pojawiły się głosy wsparcia od internautów. „Dobrze ze się udało to zgłosić” – napisała użytkowniczka Instagrama. „Wiem, że jesteś uczciwa. Ale to przestroga dla innych, by nie dali się wciągnąć” – zapewnia autor kolejnego komentarza.