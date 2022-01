Paweł Fajdek jednoznacznie dołączył do grona niezadowolonych z rozstrzygnięć 87. Plebiscytu 'Przeglądu Sportowego” i Polsatu na Najlepszego Sportowca Polski. Pierwszą lokatę zajął Robert Lewandowski, a tuż za nim uplasowała się Anita Włodarczyk.

Lewandowski ma za sobą bardzo udany sezon. Do wielu indywidualnych nagród dołączyła wczoraj statuetka dla Najlepszego Sportowca Roku w plebiscycie 'Przeglądu Sportowego” i Polsatu. Drugie miejsce zajęła Anita Włodarczyk, a trzecie Bartosz Zmarzlik.

Do rozstrzygnięcia w dosadnych słowach odniósł się w mediach społecznościowych Paweł Fajdek. „87 plebiscyt Przeglądu Sportowego. Wstyd… Nie pozdrawiam” – napisał sportowiec na swoim profilu na Twitterze.

87 plebiscyt przeglądu sportowego….



Wstyd…



Nie pozdrawiam — Paweł_ Fajdek_official (@Pawel_Fajdek) January 8, 2022

Fajdek nie doprecyzował, co konkretnie miał na myśli. Część komentatorów uważa, że chodzi o rozstrzygnięcie co do pierwszego miejsca. Sportowiec miałby być zawiedziony tym, że Anita Włodarczyk, pomimo zdobycia kolejnego złota na Igrzyskach Olimpijskich, musiała uznać wyższość kapitana polskiej reprezentacji w piłce nożnej.

Można wyjść na scenę jak Lewandowski i powiedzieć, że każdy z nominowanych jest inspiracją, a można i tak. Z definicjami wstydu też różnie bywa. https://t.co/O410y0jbWg — s_parfjanowicz (@parfjanowicz) January 8, 2022

