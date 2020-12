Portal niebezpiecznik.pl informuje o nowej metodzie oszustów, którzy chcą przejąć nasze oszczędności. Jeżeli otrzymałeś SMS-a o „wytypowaniu do kwarantanny domowej”, uważaj na niego. Aplikacja, którą pobierzesz pod linkiem może spowodować przejęcie haseł, między innymi z bankowości mobilnej.

Oszuści wykorzystują każdą okazję, by przejąć nasze dane czy oszczędności. W ostatnim czasie głośno zrobiło się o wykorzystaniu do tego obawy przed kwarantanną. Jak podaje portal niebezpiecznik.pl, trzeba szczególnie uważać na SMS-y o treści informującej o „wytypowaniu do kwarantanny domowej”.

„Zostałeś wytypowany do kwarantanny domowej. Pobierz aplikację, aby sprawdzić następną wizytę policji” – czytamy w wiadomości. To oszustwo. Link kieruje do fałszywego sklepu Google Play i powoduje pobranie na telefon aplikacji sygnowanej rzekomo logiem Ministerstwa Cyfryzacji. Ma ona uprawnienia do wykradania naszych danych, między innymi haseł do bankowości mobilnej. Oszuści mogą w ten sposób ukraść nasze oszczędności.

Jeżeli ściągnąłeś aplikację, powinieneś niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem. Co istotne, na ten moment oszuści wykorzystują jedynie system Android. Osoby ze sprzętem Apple nie mają, przynajmniej na ten moment, możliwości pobrania aplikacji. Warto jednak zachować czujność w każdej sytuacji.

🚨 Uważajcie na fałszywe SMS-y o skierowaniu na Kwarantannę Domową.



Jeśli zainstalujecie aplikację "Kwarantanna Domowa" wskazaną w tej wiadomości, przestępcy okradną Wam konto w banku! https://t.co/45cpM3Ki4F



⚠️ Ostrzeżcie znajomych! Pls RT! pic.twitter.com/Tau3vlZocC — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) December 22, 2020

Źr.: niebezpiecznik.pl, Twitter/Niebezpiecznik