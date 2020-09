Marcin Najman wystąpił podczas ostatniej gali FAME MMA. Zawodnik nie miał problemu ze swoim rywalem, którego pokonał już w pierwszej rundzie. Były pięściarz już szykuje się do kolejnej walki i nawet wskazuje z kim chciałby ją stoczyć.

Podczas ostatniej gali FAME MMA Marcin Najman stanął oko w oko z Dariuszem Kaźmierczukiem. „El Testosteron” nie miał problemu ze swoim rywalem i posłał go na deski już w pierwszej rundzie pojedynku. Okazuje się jednak, że doświadczony zawodnik chce większych wyzwań.

Najman opublikował w serwisie Facebook wpis, w którym zwraca się do swoich fanów. Daje dwie propozycje rywali, z którymi mógłby zawalczyć podczas kolejnej gali freak-fightowej federacji.

Jednym z zawodników jest Paweł „Popek” Mikołajuw, który podczas minionego weekendu zadebiutował na gali FAME MMA. Były zawodnik KSW zmierzył się z gwiazdą programu „Warsaw Shore” Damianem „Stiflerem” Zduńczykiem. Popek nie miał problemów w walce i już w pierwszej rundzie poddał swojego rywala dźwignią na rękę, tzw. „balachą”.

FAME MMA. Marcin Najman pyta kibiców, o to z kim ma walczyć

„To teraz Najman vs Popek? Czy wolicie Najman vs Król Rynsztoka?” – pyta na swoim profilu społecznościowym Marcin Najman. Były pięściarz mianem „Króla Rynsztoka” określa Don Kasjo, czyli jedną z gwiazd federacji FAME MMA. Panowie nie szczędzą sobie wzajemnych uprzejmości zarówno podczas wywiadów, jak i w mediach społecznościowych. Ich walka z pewnością byłaby więc elektryzująca.

To teraz Najman vs Popek? Czy wolicie Najman vs Król Rynsztoka? Opublikowany przez Marcin Najman Poniedziałek, 7 września 2020

Wiele wskazuje jednak na to, że Najmanowi bliżej jest do Popka. Zawodnik mówił o tym zresztą już po walce z Kaźmierczukiem. „Popek ostatnio mnie wywołał do tablicy i wiem, że ptaszki ćwierkają, że coś może z tego będzie. Zobaczymy, niech włodarze to ogarniają. To nie moja działka. Ja tu jestem tylko trybikiem do napier*** się” – mówił w rozmowie z dziennikarzem serwisu sporty-walki.org.

Internauci są jednak innego zdania. Pod przytoczonym wyżej wpisem rozpętała się dyskusja, w której lwia część komentujących wskazywała, iż rywalem Najmana powinien być Don Kasjo. „Nie weźmiesz walki z Kasjo tzn. że się boisz przegranej, która by pokazała ze Twój boks jest nic nie wart” – pisze prowokacyjnie Andrzej.

Z kim podczas kolejnej gali zawalczy Marcin Najman? Wiele wskazuje na to, że wszystko wciąż pozostaje w rękach włodarzy FAME MMA. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na ich decyzję w tej sprawie.