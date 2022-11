Niepokojące informacje przekazuje ukraiński rządowy portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. Według jego informacji, nieformalną kontrolę nad Donbasem ma przejmować Ramzan Kadyrow. Może to doprowadzić do jeszcze trudniejszej sytuacji w regionie.

Ramzan Kadyrow od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę wspiera Władimira Putina. Czeczeńskie oddziały brały udział między innymi w walkach o Kijów, a także w Donbasie. Teraz ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu informuje, że czeczeński przywódca miał przejąć niefacjalną kontrolę nad okupowanym Donbasem. Jego wojskowi mają dysponować na tych terenach nieograniczoną władzą.

Świadczy o tym między innymi obecność na wschodzie Ukrainy kolejnych ludzi Kadrowa. To między innymi wysłany do Ługańska prokurator Gleb Michajłow z kaukaskiego Dagestanu, który do Ukrainy przywiózł swoich prokuratorów. Rozpoczęli oni już represję, między innymi wysyłając do Czeczenii około 200 nastolatków na „wychowanie wojskowo-patriotyczne”. Zostali oni określeni mianem „trudnej młodzieży”.

To nie wszystko. Na wschód Ukrainy wysyłani są kolejni ludzie Kadrowa, którzy mają kontrolować działania marionetkowych władz. To między innym minister informacji Czeczenii Achmed Dudajew, deputowany do czeczeńskiego parlamentu Dzamałaj Zakrijew czy doradca Kadrowa Umar Daudow. Sam Ramzan Kadyrow miał otrzymać tytuł „bohatera” z rąk samozwańczych władz tzw. Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej.

Źr.: Interia