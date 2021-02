O ogromnym szczęściu może mówić Alessandro Batby. Reprezentant Francji w konkursie drużyn mieszanych w Rasnowie chciał oddać skok z rozpiętym kaskiem. Na szczęście nie pozwoliły na to warunki atmosferyczne, dzięki czemu zawodnik musiał zejść z belki i prawdopodobnie od kogoś usłyszał, że nie zapiął kasku.

Do całej sytuacji doszło podczas konkursu drużyn mieszanych w Rasnowie. Gdy reprezentant Francji Alessandro Batby zasiadł na belce sportowej, uważni obserwatorzy mogli mieć powody do niepokoju. Okazało się bowiem, że zawodnik nie miał zapiętego kasku. W przypadku wypadku na skoczni, mogło się to zakończyć tragicznie.

Na szczęście okazało się, że warunki atmosferyczne nie pozwoliły zawodnikowi na oddanie skoku. Musiał on zejść z belki i albo sam sobie przypomniał albo usłyszał od kogoś, że jego kask nie jest zapięty. Gdy bowiem Francuz wrócił na belkę, wszystko było już w porządku.

Alessandro Batby okazał się najsłabszym ogniwem reprezentacji Francji. W pierwszej serii skoczył zaledwie 81, a w drugiej 80 metrów.

Dość nietypowa sytuacja. Czyżby 🇫🇷 Alessandro Batby został wycofany z belki startowej ze względu na… niezapięty kask? #skijumpingfamily #Rasnov pic.twitter.com/qsixxXmcO9 — Piotr Bąk (@bo0nkers) February 20, 2021

Czytaj także: Lider i wicelider zdyskwalifikowani. Kamil Stoch na podium konkursu w Rasnovie!

Źr.: WP Sportowe Fakty, Twitter