Wizja trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości przeraża Magdalenę Filiks z Koalicji Obywatelskiej. Posłanka poinformowała, jaki jest jej plan w przypadku zwycięstwa formacji Jarosława Kaczyńskiego. – Ja doskonale wiem na co ich stać i nie będę dłużej narażała swojej rodziny – poinformowała.

Od kilku dni jest niemal pewne, żę wielki plan Donalda Tuska legł w gruzach. Zjednoczonej listy opozycji nie będzie, a o fiasko projektu oskarżany jest Szymon Hołownia.

Lider ruchu Polska 2050 odniósł się do ataków pod swoim adresem. „Nie czujemy się częścią opozycji, za którą Jarosław Kaczyński będzie mógł dziękować Bogu. Jesteśmy opozycją, która będzie jego koszmarem i doprowadzi go do upadku. Zabierzemy Polskę Kaczyńskiemu i jego Rydzykom i zwrócimy ją Polkom i Polakom. Po to tutaj jesteśmy” – stwierdził.

Magdalena Filiks o kolejnej kadencji PiS. Posłanka wyprowadzi się?

Odpowiedziała mu m.in. Magdalena Filiks. „Wy się w ogole nie czujecie częścią opozycji – i to jest zasadniczy problem. A ten wpis oddaje w całości pana naturę. I gdyby to był jakis telewizyjny show to byłoby ekstra nawet. Ale nie jest niestety. Pan nawet udaje, że znalazł się w Sejmie i ma tam głos wyborców” – napisała.

Posłanka opozycji nie ukrywa, że jest zaniepokojona obecną sytuacją. Wizja trzeciej kadencji PiS przeraża ją. W kontekście Hołowni przytoczyła wypowiedź Renaty Grochal w „Loży prasowej”.

Renata Grochal dziś w Loży prasowej – „ Holownia nie chce wygrać wyborów z Pisem, nie walczy z Pisem o Polskę tylko walczy z Donaldem Tuskiem ..”

„chcą wejść do parlamentu, ale dla nich są ważne dopiero kolejne wybory”



Cała prawda o tej smutnej sytuacji.

Porażające i smutne — Magdalena Filiks 🇵🇱🇪🇺 (@FiliksMagdalena) January 22, 2023

Filiks przekonuje, że kolejna kadencja partii rządzącej oznacza, iż będzie musiała wyjechać wraz z dziećmi. „Białoruś to tutaj nam zrobią od razu jakby wygrali wybory. Ja od ręki wyjeżdżam wtedy i zabieram dzieci. Ja doskonale wiem na co ich stać i nie będę dłużej narażała swojej rodziny” – napisała.