Filip Chajzer zamieścił wpis w serwisie Facebook. Odniósł się w nim do… ceny gofra, którego kupił w jednym z polskich uzdrowisk.

Chajzer opublikował w serwisie Facebook wpis, w którym odniósł się do ceny gofra w jednym z polskich uzdrowisk. Telewizyjny prezenter udał się tam, by miło spędzić czas i odpocząć, a przy okazji skosztować czegoś pysznego.

– Dawno nie kupowałem gofrów – rozpoczął swój wpis Filip Chajzer zapowiadając jego dalszą część. Gwiazdor telewizji TVN był bowiem zszokowany ceną, którą przyszło mu zapłacić za ten słodki przysmak.

– Nie wiem na ile jest to już obowiązujący standard cenowy, ale 27 PLN za „gofera” z bitą i owocami delikatnie mnie zdziwiło… – napisał Chajzer na swoim profilu społecznościowym.

Chajzer zszokowany ceną gofra. „Wiem, że zaraz poleci mój ulubiony tekst…”

Chajzer dodaje, że zapłacił za gofra 27 złotych, a byłoby więcej, gdyby zdecydował się na polewę. Wtedy cena wzrosłaby do aż 29 złotych. Prezenter dodał również, że zdaje sobie sprawę, iż internauci będą sugerować, że „na biednego nie trafiło”.

– Wiem, że zaraz poleci mój ulubiony tekst „na biednego nie trafiło”, tylko że za mną stała rodzina 2+3. W opcji FULL WYPAS GOFER PARTY, to będzie już 145 PLN – napisał. – W budce z goframi w uzdrowisku. Ale może to taki booster kuracji, szybkie ozdrowienie i do domu – zakończył.

