Ambasadorowie Szwecji i Finlandii przekazali Jensowi Stoltenbergowi listy wyrażające zainteresowanie ich narodów przystąpieniem do NATO. Odbyło się to w Brukseli. Sekretarz Generalny NATO potwierdził, że Sojusz będzie dążył do przyjęcia nowych członków w ramach przyspieszonego procesu.

Szwecja i Finlandia to kraje, które utrzymywały bliskie stosunki z NATO, ale do tej pory pozostawały niezaangażowane militarnie i nie były członkami Sojuszu. Sytuacja zmieniła się po rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdy opinia publiczna w tych krajach zdecydowanie zmieniła zdanie w tej kwestii. Teraz ambasadorowie złożyli na ręce Sekretarza Generalnego listy wyrażające zainteresowanie ich krajów przystąpieniem do Sojuszu.

Przywódcy Szwecji i Finlandii w ostatnim czasie wielokrotnie podkreślali konieczność zwiększenia bezpieczeństwa na północy Europy. „Członkostwo w NATO wzmocni bezpieczeństwo Szwecji, ale także regionu Morza Bałtyckiego, a to, że aplikujemy razem z Finlandią oznacza, że możemy przyczynić się do bezpieczeństwa w Europie Północnej” – mówiła premier Szwecji Magdalena Andersson.

Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg stwierdził, że NATO będzie dążyć do przyjęcia nowych członków w przyspieszonym trybie. Również Biały Dom wyraził przekonanie, że zostanie osiągnięte porozumienie w tej kwestii. Na ten moment przeciwnikiem wstąpienia Szwecji i Finlandii do NATO jest głównie Turcja. Prezydent Recep Tayyip Erdogan stwierdził jeszcze w ubiegły piątek, że nie poprze członkostwa tych krajów z powodu sankcji wobec jego kraju. Erdogan oskarżył Finlandię i Szwecję o rozmieszczenia kurdyjskich „organizacji terrorystycznych” na ich terytoriach.

Zgoda Turcji będzie tu kluczowa, ponieważ przyjęcie każdego nowego członka do NATO wymaga akceptacji wszystkich należących do Sojuszu państw.

A historic day!



Today, Sweden and Finland hand in letters expressing their countries’ interest to apply for @NATO membership to SG @jensstoltenberg #SwedenNATO pic.twitter.com/ZbdfJW3xtu — Sweden at NATO (@SwedenNato) May 18, 2022

Czytaj także: Ławrow zaskoczył opinią o dołączeniu Finlandii i Szwecji do NATO. „Nie ma już znaczenia”

Źr.: Onet, Twitter