Na profilu posła Platformy Obywatelskiej Tomasza Kostusia pojawiła się flaga ISIS. Wszystko wskazuje na atak hakerów. Sprawą zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która nie wyklucza także, że sprawca kierował się motywami politycznymi.

Sprawą zajmuje się opolska delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Flaga ISIS na profilu posła Kostusia to najprawdopodobniej efekt ataku hakerskiego.

„Gdy byłem na urlopie, ktoś włamał się na moje facebookowe konto. Skontaktowało się ze mną ABW, miałem tam dziś rozmowę, również na policji” – powiedział polityk w rozmowie z portalem interia.pl.

Interia wskazuje na trzy scenariusze zakładane przez służby. „Pierwszy przewiduje włamanie domorosłego hakera, który po prostu wykorzystał moment, by przetestować swoje możliwości. Drugi zakłada działanie zorganizowanej grupy, która próbuje wyłudzać hasła i wrażliwe dane, by np. włamać się na konto bankowe. Trzeci, w tym przypadku prawdopodobny, zakłada akcję polityczną.” – czytamy na profilu.

„O sprawie dowiedziałem się tuż przed wylotem na wakacje, przed wejściem do samolotu. Nagle zacząłem dostawać mnóstwo powiadomień, smsów. Ktoś pytał, czy wstąpiłem do ISIS, ktoś mówił, że miałem włamanie. Kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Gdy wylądowałem dostałem pełną informację od swoich współpracowników, że doszło do włamania na moje konto na Facebooku. Wszystko trwało kilkanaście godzin. Skontaktowali się ze mną funkcjonariusze ABW i pytali o okoliczności całej sprawy. Musiałem to zdarzenie zgłosić też na policję.” – mówi poseł.

Czytaj także: Szumowski na wakacjach. Przyłapali byłego ministra na rajskiej wyspie

„Nikogo nie podejrzewam. Odkąd od czasu do czasu zacząłem występować w TVP Info, to skala hejtu jest niesamowita. Do tego jednak trzeba się przyzwyczaić. Wrogów nie mam. Nie mam też politycznych tropów, ale od tego są odpowiednie organy, żeby to sprawdzić” – mówi poseł Interii.

Źr. interia.pl